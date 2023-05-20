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Сегодня, 11:17

В «Торпедо» рассказали, при каком условии Лебеденко и Рязанцев продолжат карьеру

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об игре нападающего Игоря Лебеденко и полузащитника Александра Рязанцева за клуб.

— Можно ли ожидать, что кто-то из игроков завершит карьеру? Много все-таки возрастных игроков, например, Игорь Лебеденко, Александр Рязанцев.

— Мне бы не хотелось, чтобы кто-то завершал карьеру. Думаю, если здоровье позволит, они будут продолжать оставаться в футболе.

В этом сезоне 39-летний Лебеденко провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. На счету 36-летнего Рязанцева 1 гол и 1 результативная передача в 17 играх.

«Торпедо» в 27 турах набрало 13 очков и потеряло шансы на сохранение прописки в РПЛ.

Александр Рязанцев (футбол)
Игорь Лебеденко
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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