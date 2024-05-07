В «Урале» прокомментировали ситуацию с контрактом Ионова

Сегодня, 09:39
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о продлении контракта с Алексеем Ионовым.
«Посмотрим, нам еще играть и играть. Осталось три матча, и там уже будем смотреть, что дальше, чемпионат еще не закончился», — цитирует Иванова «РБ Спорт».
35-летний полузащитник Ионов в последних 4 матчах за «Урал» забил 3 гола.
В текущем сезоне Ионов провел за «Ростов» и «Урал» суммарно 29 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.