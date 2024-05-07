В «Урале» прокомментировали ситуацию с контрактом Ионова

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о продлении контракта с Алексеем Ионовым.

«Посмотрим, нам еще играть и играть. Осталось три матча, и там уже будем смотреть, что дальше, чемпионат еще не закончился», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

35-летний полузащитник Ионов в последних 4 матчах за «Урал» забил 3 гола.