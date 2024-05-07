Бывший вице-президент «Динамо»: «Сказал о чемпионстве команды еще перед весенним стартом»

Бывший вице-президент московского «Динамо» Анатолий Воробьев заявил, что еще перед началом весенней части чемпионата России верил в первое место бело-голубых.

«У меня есть несколько свидетелей, которые подтвердят, что я им сказал о чемпионстве «Динамо» перед весенним стартом», — заявил Воробьев «РБ Спорту».

После 27 туров «Динамо» набрало 50 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 1 балл. В последний раз бело-голубые становилось чемпионами страны в 1976 году.