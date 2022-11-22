В «Урале» заявили о намерении выкупить Каштанова

22 ноября, 12:09
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем Алексея Каштанова.
«Я считаю, что Каштанов будет нашим футболистом. У нас есть первое право выкупа. Мы этим правом воспользуемся», — сказал Иванов «СЭ».
26-летний нападающий перешел в «Урал» из «Родины» летом 2022 года на правах аренды. За клуб из Екатеринбурга он провел 16 матчей, в которых забил 5 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования