Франко Камоцци: «Промес был бы полезен Нилерландам на ЧМ-2022»

22 ноября, 11:53
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци считает, что нападающий московской команды Квинси Промес мог бы помочь сборной Нидерландов на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«Жаль, что тренер не вызвал его в сборную. Он был бы полезен своей команде», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал решил не вызывать Промеса в сборную Нидерландов на чемпионат мира-2022 в Катаре из-за проблем игрока с законом. Футболиста подозревают в том, что он ударил ножом своего двоюродного брата, из-за чего тот получил травму колена во время вечеринки. Инцидент произошел до перехода игрока в «Спартак». Сообщалось, что ему грозит до четырех лет тюрьмы.
В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за «Спартак» 21 матч по всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.
Сборная Нидерландов одержала победу в первом матче группового этапа ЧМ-2022 против Сенегала (2:0). В группе A команде предстоит встретится с Катаром и Эквадором.
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