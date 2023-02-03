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Сегодня, 17:43

В «Велесе» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «НН» Пенчикову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе отреагировал на информацию о том, что клуб сделал предложение защитнику «Нижнего Новгорода» Даниилу Пенчикову.

«Не хотел бы пока ничего комментировать на этот счет. Мы рассматриваем игроков РПЛ. Из нижней части таблицы? Если говорить про «Спартак», ЦСКА, то они нам смогут предложить только молодых игроков, но нам нужны футболисты под конкретные задачи. Интересы со стороны топ-клубов РПЛ к Бокоеву были, но Марат до лета остаётся в «Велесе», — приводит слова Путкарадзе Metaratings.ru.

240-летний Пенчиков выступает за «Нижний Новгород» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-velese-prokommentirovali-informaciyu-ob-interese-k-zashitniku-pari-nn-penchikovu-224998/
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