Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:43

В «Зените» объяснили, в каком случае Вендел может покинуть клуб

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

— Летом «Зенит» давал Венделу разрешение на поиск нового клуба. Есть ли такое сейчас?

— Так не работает система. Желающие клубы должны обратиться в «Зенит» и в случае достижения договоренности начинается согласование личных условий. Так работает рынок. Сами себе игроки клубы не ищут, если только они не свободные агенты.

— В «Зенит» обращений по Венделу не было?

— Нет. Поэтому все, что публикуется, — злонамеренные слухи. Вендел отдыхает в Бразилии и набирается сил. Он находится в контакте с клубом.

Вендел. Агент Вендела назвал фейком информацию о запросе игрока на трансфер из «Зенита»

Полузащитник выступает за петербуржцев с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 16 матчей в РПЛ, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
4
Обсудить
Читайте также
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Зените» высказались о лидерстве «Краснодара»: «Чемпионская гонка продолжается»
В «Зените» сообщили, что в клуб не поступало предложений по Сутормину
Мантуан: «Самый принципиальный соперник для меня — это «Спартак»
Колыванов: «Можно ли заменить Вендела в «Зените» игроком РПЛ? Скорее всего, выбор будет сделан в пользу легионера»
Агент защитника «Пари НН» Стоцкого: «Мы будем вести переговоры со всеми, кто заинтересован в Дмитрии»
Мантуан: «Все понимают, что «Зенит» в первой части сезона не показывал яркой игры»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Экс-футболист «Зенита» Радимов сделал предложение своей девушке

Газзаев — об интересе к Акинфееву из Европы: «Венгер спрашивал меня про Игоря»