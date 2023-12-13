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Сегодня, 14:45

Газзаев — об интересе к Акинфееву из Европы: «Венгер спрашивал меня про Игоря»

Валерий Газзаев и Игорь Акинфеев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал об интересе к Игорю Акинфееву со стороны лондонского «Арсенала» и многолетнего тренера команды Арсена Венгера.

В разное время появлялась информация об интересе к Акинфееву от различных европейских клубов, включая «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Однако голкипер остался в России и всю карьеру провел в ЦСКА.

«Совершенно откровенно могу сказать, что Арсен Венгер интересовался и у меня лично спрашивал про Игоря Акинфеева и Андрея Аршавина, — сказал Газзаев. — На протяжении пяти лет мы встречались на форуме великих тренеров Европы. Ну, естественно, я дал ему самые лучшие характеристики».

«Мне кажется, что Игорь сделал правильный выбор. Он настоящий патриот своего клуба, настоящий патриот своей страны. Он добился очень многого. Думаю, что это пример для молодого поколения», — добавил Газзаев.

Игорь Акинфеев празднует победу в&nbsp;Кубке УЕФА с&nbsp;командой. «Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод пятый: Кубок УЕФА, серебряная гонка, преемник

13 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован пятый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию

Игорь Акинфеев
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ЦСКА (Москва)
Арсен Венгер
Валерий Газзаев
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