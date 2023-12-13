Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:35

Экс-футболист «Зенита» Радимов сделал предложение своей девушке

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов сообщил, что сделал предложение своей возлюбленной Анастасии Кулешовой.

Он опубликовал фото в социальных сетях с кольцом и подписал его словами: «Я сдался».

С 2005 по 2016 год Радимов состоял в браке с певицей Татьяной Булановой. В марте 2007-го у них родился сын Никита. Также у экс-футболиста есть дочь от первого брака — Александра.

Будучи футболистом, Радимов выступал за такие команды, как ЦСКА, «Динамо», «Крылья Советов», «Левски», «Реал Сарагоса», а также «Зенит», вместе с которым становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Владислав Радимов
Футбол
ФК Зенит
3
0
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Петржела о желании Вендела покинуть «Зенит»: «Лично я не буду скучать по нему»

В «Зените» объяснили, в каком случае Вендел может покинуть клуб