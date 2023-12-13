Экс-футболист «Зенита» Радимов сделал предложение своей девушке

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов сообщил, что сделал предложение своей возлюбленной Анастасии Кулешовой.

Он опубликовал фото в социальных сетях с кольцом и подписал его словами: «Я сдался».

С 2005 по 2016 год Радимов состоял в браке с певицей Татьяной Булановой. В марте 2007-го у них родился сын Никита. Также у экс-футболиста есть дочь от первого брака — Александра.

Будучи футболистом, Радимов выступал за такие команды, как ЦСКА, «Динамо», «Крылья Советов», «Левски», «Реал Сарагоса», а также «Зенит», вместе с которым становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.