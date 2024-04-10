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Сегодня, 19:22

В «Зените» опровергли информацию об активации опции выкупа Изидора

Сергей Жуков
корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной активации опции выкупа нападающего команды Вильсона Изидора у «Локомотива».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» активировал обязательную опцию выкупа Изидора.

— Соответствует ли эта информация действительности?

— Не соответствует, у нас есть время, — сказал Медведев «СЭ».

В этом сезоне Изидор принял участие в 16 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает француза в 4,5 миллионов евро.

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
Вильсон Изидор
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