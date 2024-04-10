«Чемпионат»: «Зенит» активировал опцию обязательного выкупа Изидора у «Локомотива»

«Зенит» окончательно активировал обязательную опцию выкупа нападающего Вильсона Изидора у «Локомотива», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, московский клуб в ближайшее время получит 4 миллиона евро. Эти средства пойдут на транши за трансфер французского защитника Жерзино Ньямси.

Изидор в сентябре 2023 года перешел в «Зенит» на правах аренды из «Локомотива». За питерский клуб 23-летний француз сыграл 16 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Аренда игрока рассчитана до конца июня 2024 года.

27-летний Ньямси перешел в «Локомотив» в феврале из «Страсбура», подписав контракт до лета 2027 года. На его счету 3 матча за железнодорожников во всех турнирах.