В «Зените» рассказали, возможен ли переход Неймара в петербургский клуб

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина отреагировала на слухи о том, что клуб может попытаться приобрести бразильского форварда Неймара. На данный момент футболист выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

«Зенит» прямо сейчас, в настоящее время не ведет никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару!», — приводит Sport24 слова Илюхиной.

По информации Sky Sports, Неймар зарабатывает в «Аль-Хиляле» 150 миллионов евро за год. Всего за команду из Саудовской Аравии 32-летний бразилец провел 5 матчей, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами. Ранее нападающий выступал за «Сантос», «ПСЖ» и «Барселону». Он является пятикратным чемпионом Франции, двукратным победителем ла лиги, а также победителем Лиги чемпионов.