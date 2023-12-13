В «Зените» сообщили, что в клуб не поступало предложений по Сутормину

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Алексея Сутормина. Ранее сообщалось, что в 29-летнем футболисте заинтересованы четыре клуба РПЛ: ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

«Реальных предложений по Сутормину в «Зенит» не поступало. Мы рассчитываем на всех игроков, которые находятся в обойме клуба, включая Алексея», — сказал Медведев «СЭ».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.