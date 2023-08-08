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Сегодня, 22:18

Агент Джикии: «Он красно-белый от и до»

Шпинев оценил будущее Джикии
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Вадим Шпинев оценил будущее своего клиента, защитника «Спартака» Георгия Джикия.

«Встреча с Малышевым была конструктивная, полноценная. Мы познакомились, обсудили некие планы на будущее. Больше нечего сказать. Обсуждался ли контракт Джикии на той встрече? Это очень тонкий вопрос. О контрактных вещах должен излагать только клуб-работодатель, он в праве давать комментарии и говорить о каких-либо инициативах. Хочет ли он продолжить карьеру в «Спартаке»? Все в порядке у Георгия. Он красно-белый от и до. Вопрос со сборной? Я думаю, главный тренер сборной Валерий Георгиевич и Георгий могут лично обсудить эту тему, и если посчитают нужным, то в результаты этой беседы нас посвятят», — приводит слова Шпинева Sport24.

29-летний Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, вместе с командой он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Действующий контракт Джикии рассчитан до конца мая 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлит контракт с Джикией ближе к зиме.

Источник: https://sport24.ru/football/news-566285-agent-o-budushchem-dzhikii-v-spartake-vse-v-poryadke-u-georgiya-on-krasno-belyy-ot-i-do
Георгий Джикия
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вадим Шпинев
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