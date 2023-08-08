Леонченко рассказал, что «Локомотив» получает предложения по многим футболистам

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Рубином» (1:0) ответил на вопросы журналистов.

«У нас задача была не просто победить, а сыграть на ноль. Большой шаг в этом направлении сделали. Вы знаете, я не готов сейчас говорить по трансферам. Мы получаем предложения по многим футболистам, интерес есть. Когда будут сделки, тогда будет информация. Насколько велика вероятность, что Изидор может уйти? В футболе может все произойти. Но те игроки, которые сегодня были, это игроки основного состава. Мы на них рассчитываем», — приводит слова Леонченко «РБ Спорт».

В следующем кубковом матче «железнодорожники» на выезде сыграют с «Ростовом» 30 августа, «Рубин» дома примет «Урал» 29-го числа.