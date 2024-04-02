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2 апреля, 20:14

Широков: «Спартак» борется за чемпионство только на словах»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал амбиции «Спартака» в борьбе за чемпионство.

«А когда он боролся в этом чемпионате? Борется только на словах. Перед сезоном декларируются амбиции, но потом все заканчивается, как обычно. Сейчас точно такой же чемпионат. Есть первая шестерка, которая поделилась на две тройки, «Спартак» во второй и будет бороться за 4-6 мест», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После 21 матча «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 22-м туре красно-белые дома не сумели обыграть «Урал» (0:0).

Источник: «РБ Спорт»
Роман Широков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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