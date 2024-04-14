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Сегодня, 03:37

Вахания оценил выступление «Ростова» в весенней части сезона

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о выступлении команды в весенней части сезона.

«Хорошо поработали на зимних сборах. И в отпуске тоже тренировались, поддерживали форму. За счет этого проводим бодрые игры с обилием моментов у чужих ворот. И еще где-то начало больше везти, чем до Нового года, когда тоже играли хорошо, но из-за слабой реализации моментов много потеряли очков. Весной тоже забиваем не всегда, когда можем. Например, в кубковом матче с «Химками» (0:0, по пенальти 7:6) по игре могли заканчивать победой в основное время, но не получилось. Однако по пенальти прошли дальше. В целом же за счет отличной зимней подготовки хорошо играем и добиваемся результатов», — приводит слова Вахании «Известия».

«Ростов» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.

Источник: https://iz.ru/1682002/aleksei-fomin/khochetsia-bitsia-za-karpina
ФК Ростов
Илья Вахания
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