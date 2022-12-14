Вальбуэна выразил сожаление из-за отстранения российских клубов от еврокубков

Бывший футболист «Динамо» Матье Вальбуэна в интервью «СЭ» высказался об отстранении российских клубов от международных соревнований.

«Динамо» очень хорошо усилилось, это видно по результатам. Плюс у них теперь новый стадион. Мне очень жаль команду, потому что в этом сезоне она могла сыграть в Лиге Европы. Там бы она имела шанс хорошо выступить. Но, к сожалению, из-за отстранения российских клубов это невозможно. Надеюсь, в скором времени они смогут сыграть хотя бы в Лиге Европы, ведь «Динамо» этого заслуживает", — сказал Вальбуэна «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.