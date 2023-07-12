Вальдемар Антон отказал «Зениту»

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26-летний немецкий центральный защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон отказался переходить в «Зенита».
«Зенит» контактировал с игроком, Вальдемар был готов сменить команду. У футболиста была возможность за полгода получить российский паспорт и не считаться легионером в РПЛ», — приводит слова источника Legalbet.
Источник отметил, что футболист, скорее всего, перейдет в один из испанских клубов.
В бундеслиге Антон выступает с 19 лет, он также играет за молодежную сборную Германии. В этом сезоне футболист провел 21 матч за «Штутгарт», сделав одну результативную передачу.