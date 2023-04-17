Валерий Баринов заявил, что Галактионов оправдывает ожидания

Заслуженный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов оценил игру железнодорожников в последних матчах чемпионата.

«Пока «Локомотив» выглядит хорошо, но в матче с «Зенитом» мне команда не понравилась. Вылезли какие-то старые болячки. Было много брака. Думал, «Локомотив» обыграет «Зенит», потому что сейчас петербуржцы не в лучшей форме. Скорее всего, это психология. Но по остальным матчам все хорошо. «Локомотив» был в очень опасной ситуации, из нее надо было выбираться, образовалась чехарда с тренерами. Тогда не было коллектива. Пока не хочу давать оценку, боюсь спугнуть. Дзюба очень хорошо вписался в «Локомотив». Галактионов пока оправдывает. Результат есть. Как только начнет постоянно выигрывать, тогда поймем, оправдал или нет. В «Локомотиве» же как все происходит: когда тренер добирается до высот, его тут же убирают», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

После 23 туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.