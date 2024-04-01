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Сегодня, 14:05

Газзаев — Чалову: «На двух стульях не усидишь. Пора определиться»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» дал совет нападающему армейцев Федору Чалову.

— Тревожит тенденция ЦСКА постоянно терять очки, ведя в счете, имея комфортное преимущество... Жаль Игоря Акинфеева. В матче с «Сочи» он совершил несколько великолепных спасений, а защитники продолжали его подводить. В эпизоде с первым голом Роша слишком легко дал себя обыграть. А когда пропускали второй мяч, недоработали в опорной зоне.

Если бы не эти осечки, армейцы уже шли бы по чемпионскому графику... Понятно, что где-то не хватает обоймы, где-то сказывается потеря концентрации. Перед стартом сезона я говорил, что ЦСКА должен решать только одну задачу — бороться за чемпионство. А как иначе? После второго места и победы в Кубке нужно двигаться только вперед, брать следующую высоту. Но для этого нужны были соответствующие трансферы...

Спад в игре Чалова? Ему надо уже самому определиться, чего он хочет. Остаться в ЦСКА, уехать в Европу, перейти еще куда-то? Не знаю. Сложно что-то советовать. Но чувствуется, что у Федора пропала уверенность, притупилось голевое чутье. На двух стульях не усидишь! Все от головы идет, от настроя. Надо уже определиться, чего ты хочешь. И потом, если собрался в Европу, нужно все-таки здесь показывать достойный уровень. А у него пока ни одного гола в весенней части чемпионата, — сказал «СЭ» Газзаев.

Гильермо Абаскаль. «Спартак» не играет, а мучается. Абаскаль растерян". Мнение Газзаева по туру РПЛ

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 30 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
13
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