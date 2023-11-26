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РПЛ

26 ноября, 23:15

Карпин: «Считаю ли правильным решение по Норманну? А я что? Трибунал ФИФА так решил»

Виктория Кравченко
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о решении ФИФА по поводу полузащитника Матиаса Норманна. Футболист будет вынужден выплатить компенсацию клубу за расторжение контракта.

«Считаю ли правильным решение по Норманну? А я что? Трибунал ФИФА так решил. Если бы не признали виновным, было бы несправедливо? Да», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

22 ноября стало известно, что ФИФА обязала норвежского футболиста выплатить компенсацию за досрочное и безосновательное расторжение контракта, а саудовский «Аль-Раед», в который перешел игрок, несет солидарную ответственность за данную выплату.

27-летний Норманн был игроком «Ростова» с 2019 по 2023 год, сыграл за южан 58 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.

Источник: https://matchtv.ru/
Валерий Карпин
Матиас Норманн
ФК Ростов
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