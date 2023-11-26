Тарханов: «Краснодар» не ровня «Зениту» и пока не готов бороться за первую строчку»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что «Краснодар» не является конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я еще до матча знал, что «Урал» сегодня как минимум не проиграет. Потому что «Краснодар» пока не готов бороться за первую строчку. Считаю, что команда Владимира Ивича достойна пока только борьбы за второе место. Они не ровня «Зениту», у которого уже очень давно присутствует стабильность во всех аспектах, поэтому они и чемпионы. И «Краснодару», чтобы претендовать на лидерство, нужно быть стабильным всегда, а не только какую-то часть сезона. Как мы видим, пока «быки» не выдерживают напряжения, которое появляется, когда команда начинает побеждать и выбиваться в лидеры», — цитирует Тарханова RT.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург», а сине-бело-голубые на выезде встретятся с «Локомотивом».