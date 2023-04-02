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Сегодня, 22:28

Стало известно, когда Юран возглавит «Пари НН»

Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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По данным «СЭ», о назначении Сергея Юрана на должность главного тренера «Пари НН» должно быть объявлено в среду, 5 апреля.

В настоящее время этот пост занимает Артем Горлов, который в ходе зимней паузы в РПЛ заменил перешедшего в «Локомотив» Михаила Галактионова. Однако руководство нижегородского клуба не устраивают результаты после возобновления сезона — команда идет на 13-м месте, в зоне переходных матчей.

Последним местом работы Юрана были «Химки», которые 53-летний специалист покинул 9 августа 2022 года.

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