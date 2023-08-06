Кечинов о давлении в «Спартаке»: «Тяжелее играть в моральном и в психологическом плане»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился эмоциями от игры в составе красно-белых.

«Всегда так было, что на тех, кто играет в «Спартаке», оказывается давление. В «Спартаке» тяжелее играть в моральном и в психологическом плане. Ты находишься под микроскопом болельщиков, специалистов, руководителей. В других командах такого нет», — цитирует Кечинова legalbet.ru.

Кечинов выступал за «Спартак» с 1993 по 2000 год. Он провел за клуб 157 матчей, забил 44 гола и отдал 10 результативных передач.