Масалитин об игре с «Ахматом»: «ЦСКА разочаровал»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче второго тура чемпионата России с «Ахматом» (3:2).

«На первый план вышло судейство, поэтому думаю, что об игре никто не будет говорить. Лично я получил большое разочарование, причем от обеих команд. «Ахмат» может играть лучше, в атакующий футбол, тем более дома. Понятно, что удаление повлияло на план на игру. И ЦСКА разочаровал. Во втором тайме команды вообще ничего не показали от того, что они могут. Даже половины», — приводит слова Масалитина «Газета.ру».

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли все два матча на старте чемпионата России-2023/24.