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РПЛ

20 января, 23:59

Непомнящий: «Зенит» намеренно отправил Кругового в дубль, это условное наказание»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу возможного перехода защитника Данила Кругового в ЦСКА на правах аренды в зимнее трансферное окно.

«Считаю, что в футбольном сообществе должна быть какая-то корпоративная солидарность. Если так случилось, что игрок, не нарушив никаких юридических аспектов, перешел в другой клуб, неважно какой, ЦСКА или условный «Факел», нужно предоставить возможность игроку поддерживать форму, не допускать ее деградации и продолжать свою деятельность на поле. Понятное дело, что «Зенит» намеренно отправил Данила в дубль. В этом поступке прослеживается такое условное наказание из-за перехода Кругового к принципиальному сопернику. Считаю, что это неправильно», — приводит слова Непомнящего RT.

Круговой, чье соглашение с «Зенитом» истекает летом, подписал предварительный контракт с ЦСКА, после чего был отправлен в «Зенит-2» до конца сезона-2023/24.

Источник: RT
Валерий Непомнящий
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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