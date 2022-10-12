Валуев — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Хотелось бы видеть их в нашей команде»

Депутат Госдумы РФ, болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился мнением о возможном получении российского гражданства полузащитниками сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо — футболисты действительно высокого уровня. Сейчас они сильнее игроков сборной России на их позициях, поэтому, конечно, хотелось бы видеть их в нашей команде. Они заиграны только за олимпийскую сборную Бразилии, а это дает им право в случае принятия второго гражданства играть за национальные сборные других стран. В целом у такого явления есть и международный опыт.

Безусловно, хочется, чтобы в нашей сборной играли свои воспитанники, которые по мастерству не уступают бразильцам. Но в ближайшие годы, на мой взгляд, эти легионеры будут полезны нашей национальной команде в случае выступления на международной арене", — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

В сентябре стало известно, что бразильские легионеры из «Зенита» занимаются оформлением российского гражданства.