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Депутат Госдумы РФ, болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился мнением о возможном получении российского гражданства полузащитниками сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо.
«Малком и Клаудиньо — футболисты действительно высокого уровня. Сейчас они сильнее игроков сборной России на их позициях, поэтому, конечно, хотелось бы видеть их в нашей команде. Они заиграны только за олимпийскую сборную Бразилии, а это дает им право в случае принятия второго гражданства играть за национальные сборные других стран. В целом у такого явления есть и международный опыт.
Безусловно, хочется, чтобы в нашей сборной играли свои воспитанники, которые по мастерству не уступают бразильцам. Но в ближайшие годы, на мой взгляд, эти легионеры будут полезны нашей национальной команде в случае выступления на международной арене", — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.
В сентябре стало известно, что бразильские легионеры из «Зенита» занимаются оформлением российского гражданства.
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Основные источники исследования