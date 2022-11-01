Ваноли признался, что однажды может вернуться в «Спартак» в качестве тренера

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, скучает ли он по по московскому клубу.

— Скучаете по «Спартаку» и по времени, проведенному там?

— Во-первых, скажу, что мне повезло, — заявил Ваноли. — Познакомиться, поработать и достичь важного результата с такой командой, как «Спартак», стало большой удачей. Его болельщики очень схожи с моим характером, моей страстью. Я как будто зеркалил их. Навсегда останусь спартаковским фанатом!

Да, скучаю по команде. Мы с нашим тренерским штабом и спортивным директором провели большую работу. Огромная благодарность мистеру Федуну за веру в меня. Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в «Спартаке». Но, думаю, однажды могу туда вернуться.

— В качестве главного тренера?

— Да.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России.