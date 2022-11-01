Орлов: «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен»

Сегодня, 16:09
Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» выиграть чемпионат России пятый раз подряд.
— Сможет ли «Зенит» в пятый раз подряд стать чемпионом России?
— «Зенит» никогда так уверенно не выигрывал первый круг при Семаке. У меня есть оптимизм. «Зенит» в своих играх полностью контролирует центр поля. В футболе это самое главное. «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен. Но в рамках РПЛ. В Испании бы «Зенит» так не играл. В России же у «Зенита» доминирующая история. У «Барселоны» в центре поля играли Хави и Иньеста, а у «Зенита» Малком, Вендел, Клаудиньо и Барриос. Как раз они и держат центр.
Но если «Спартак» зимой усилится — добавят двух-трех игроков высокого уровня — он может играть еще лучше», — сказал Орлов Sport24.
В первом круге команда Сергея Семака не потерпела ни одного поражения. «Зенит» набрал 39 очков и на 7 баллов опережает идущим вторым «Спартак».
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