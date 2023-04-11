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Сегодня, 12:06

Ветеран ЦСКА заявил, что Дивеев не имеет права переходить в «Зенит»

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Зенит» может предложить контракт Игорю Дивееву в случае, если тот не продлит соглашение с армейцами.

«ЦСКА не надо отпускать Игоря. Хотя он не совсем готов к серьезной работе. Он не имеет морального права уходить. И отпускать его нельзя, потому что он неплохой защитник. Да, у него есть слабые стороны. Стартовой скорости нет, и дистанционная у него тоже неважная. Но в обороне он побороться может. Головой снять напряжение, или подключиться в атаку при угловых. Но есть слабые места, и надо над ними работать. В наше время он мог бы играть, потому что были хорошие крайние защитники. Я не думаю, что он уйдет. Его нельзя отпускать, и армейцы обязательно должны с ним продлить контракт», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Владимир Пономарев
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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