Онопко — о матче легенд: «Значимое событие как для меня, так и для «Спартака»

Тренер сборной России и бывший защитник «Спартака» Виктор Онопко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал участие в матче легенд красно-белых и сборной мира.

— Уже завтра вы вылетаете в Египет, где будете руководить командой. С каким настроением сегодня вышли, учитывая, что впереди достаточно важный матч сборной?

— Настроение хорошее. С радостью, уважением и благодарностью принял это приглашение. Такое событие, такой матч значимый как для меня, так и для «Спартака», — сказал Онопко «СЭ».

Легенды «Спартака» на данный момент обыгрывают сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя со счетом 2:0. Игра проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».