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27 марта, 11:00

Панченко: «Чалов останется в ЦСКА»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор ЦСКА Виктор Панченко в интервью «СЭ» заявил, что нападающий Федор Чалов летом никуда не уйдет из армейского клуба.

— Раньше вы представляли интересы Чалова. Ваш прогноз: где он окажется летом?

— Останется в ЦСКА.

— Неужели?

— Да. Практически в этом уверен. Вероятность — 90 процентов, если не больше. Мне кажется, он немного остановился в своем развитии. Весной в трех турах ни одного мяча. С другой стороны, пожалуй, и шансов отличиться у него с каждым сезоном все меньше и меньше. В общем, продолжит выступать за армейцев. А куда ему уходить? В «Зените» его не будет.

— Но он мечтает поиграть в крепком европейском клубе.

— В это я не особо верю. Все-таки не тот у него уровень.

— Какой потенциал у молодого Мусаева, который сейчас вернулся в ЦСКА?

— О нем рано что-либо говорить. Да, забил в чемпионате «Оренбургу». Но на этом пока все. Видимо, играет еще и на кураже, так как вернулся в родной клуб. Однако надо смотреть на длинной дистанции. Непонятно, как он себя проявит. Пока весной выглядит где-то даже лучше Заболотного и Чалова. Но его еще нельзя назвать твердым игроком стартового состава.

Константин Тюкавин. «Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Панченко
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