Панченко: «После своего рекорда отговорил Газзаева от увольнения, в следующем сезоне его «Алания» стала чемпионом»

Бывший нападающий «КАМАЗа» Виктор Панченко, который 26 марта 1994 года оформил пента-трик в матче с владикавказским «Спартаком» (6:0), в интервью «СЭ» вспомнил, что едва не уволил тогда главного тренера гостей Валерия Газзаева.

— Это правда, что после финального свистка главный тренер гостей Валерий Газзаев на эмоциях написал заявление об отставке?

— Да, так и было на самом деле. Мне Батраз Битаров, гендиректор владикавказцев, рассказывал, что Газзаев до того был расстроен результатом, что прямо на тренерской скамье написал это заявление.

— Ничего себе!

— Да. Битаров меня попросил даже поехать с его командой в аэропорт, отговорить Газзаева от этого радикального шага. Пообщались, эмоции у него улеглись. Успокоил его. У нас вообще всегда с Валерием Георгиевичем были теплые отношения, он меня несколько раз в «Аланию» звал.

— Выходит, отговорили его?

— Ну да. Это же футбол, все бывает. Зачем же сразу в отставку? На следующий год его команда чемпионом вообще-то стала.