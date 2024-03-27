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27 марта, 10:45

Панченко: «После своего рекорда отговорил Газзаева от увольнения, в следующем сезоне его «Алания» стала чемпионом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший нападающий «КАМАЗа» Виктор Панченко, который 26 марта 1994 года оформил пента-трик в матче с владикавказским «Спартаком» (6:0), в интервью «СЭ» вспомнил, что едва не уволил тогда главного тренера гостей Валерия Газзаева.

— Это правда, что после финального свистка главный тренер гостей Валерий Газзаев на эмоциях написал заявление об отставке?

— Да, так и было на самом деле. Мне Батраз Битаров, гендиректор владикавказцев, рассказывал, что Газзаев до того был расстроен результатом, что прямо на тренерской скамье написал это заявление.

— Ничего себе!

— Да. Битаров меня попросил даже поехать с его командой в аэропорт, отговорить Газзаева от этого радикального шага. Пообщались, эмоции у него улеглись. Успокоил его. У нас вообще всегда с Валерием Георгиевичем были теплые отношения, он меня несколько раз в «Аланию» звал.

— Выходит, отговорили его?

— Ну да. Это же футбол, все бывает. Зачем же сразу в отставку? На следующий год его команда чемпионом вообще-то стала.

Константин Тюкавин. «Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России
ФК Алания (Владикавказ)
Валерий Газзаев
Виктор Панченко
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