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Сегодня, 10:45

Тренер «Зенита»: «Малком говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего»

Гоша Чернов
Корреспондент
Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал о том, что общается с вингером Малкомом, который перешел в «Аль-Хиляль».

— Вы же общаетесь с Малкомом. Видел, что он не так давно прислал вам футболку «Аль-Хиляля». Как он? Скучает?

— Да, присылал. Мы часто разговариваем. Он доволен, что регулярно играет, но говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего. Есть две-три сильные команды, но остальные — так себе. Инфраструктура, стадионы, организация соревнований — все хуже, чем в России. Конечно, он скучает по Санкт-Петербургу.

— Он не собирается приехать? А то он так внезапно уехал, не попрощался.

— Собирается. Он хотел приехать в октябрьскую паузу на матчи сборных, но мы сами улетали на товарищеский матч. Он обязательно приедет, когда появится время. Хочет со всеми увидеться, пообщаться.

— Вам не кажется, что Саудовская Аравия — это не уровень Малкома? Ему 26, и он заслуживает играть в европейском топ-клубе.

— Его потенциал — клубы самого высокого уровня. Но «Аль-Хиляль» был готов заплатить за Малкома такие деньги, которые европейские клубы не могли себе позволить. Аравийская лига растет, звезд много, так что это точно не худший вариант. Предложение устроило и клуб, и футболиста, поэтому о чем тут говорить? А если говорить о потенциале, то и среди действующих игроков «Зенита» есть те, кто способен выступать в сильнейших лигах мира.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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