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Сегодня, 11:00

Тренер «Зенита» — о лишнем весе Фернандеса: «Кто-то выдумал, будто бы Марио не готов играть»

Гоша Чернов
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал о переходе в клуб защитника Марио Фернандеса.

— Кто был инициатором приглашения Марио Фернандеса?

— Клуб. Мы узнали, что ЦСКА не собирался возвращать Марио. Мы вышли с ним на связь, узнали о ситуации, и Фернандес откровенно сказал: «Они меня не хотят. Я открыт для других предложений». Вот и все. Насколько я понимаю, помимо «Зенита» у него были и другие предложения, но он выбрал нас. Ему здесь комфортно, много бразильцев.

— Когда клуб вступил в переговоры, вы понимали, какая волна поднимется?

— Тут ситуация понятна, ведь Марио Фернандес — легенда ЦСКА. Но по той или иной причине московский клуб не стал его подписывать. Дальше, на мой взгляд, все просто: если кто-то отказывается тебя подписывать, то ты можешь вступить в переговоры с другими клубами.

— Вы понимаете, откуда шли новости про лишний вес Марио?

— Откуда — не знаю. Но, на мой взгляд, такие новости выглядели как оправдание потери футболиста. Во-первых, он русский. Во-вторых, у него высокий уровень. В-третьих, дешевый. Кто-то выдумал, будто бы Марио не готов играть. Мы довольны Фернандесом: он футболист высокого уровня, большой профессионал. Все в клубе в восторге от его работы. Мы считаем, что это удачная сделка.

— Когда он вернется в строй?

— В ближайшее время. Он уже бегает и работает на поле. Будем надеяться, что после ноябрьской паузы станет заниматься в общей группе.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
Марио Фернандес
ФК Зенит
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