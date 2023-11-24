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Сегодня, 14:45

Барриос: «Хочу отработать контракт с «Зенитом» до 2027 года»

Гоша Чернов
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» рассказал, что хочет отработать свой контракт до конца срока.

— Ты продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года, когда тебе исполнится 34. Означает ли это, что ты собираешься закончить карьеру в «Зените»?

— Все зависит от того, как я буду чувствовать себя через четыре года. Пока что я могу точно сказать, что счастлив и получаю удовольствие от игры в футбол. И мне хочется как можно дольше сохранить это ощущение. Надеюсь, что моя игровая карьера будет максимально долгой, поэтому пока совершенно не думаю о ее завершении. По поводу контракта могу сказать лишь одно: я очень хочу отработать его полностью, до 2027 года.

— Уже задумывался над тем, что будешь делать после игровой карьеры?

— Пока об этом не думал. Когда придет время, сядем с семьей, все обсудим. Но мне бы хотелось остаться в мире футбола, как-то быть связанным с ним. В каком качестве, не знаю. Но это я так думаю сейчас, а как будет по прошествии лет, увидим.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Вильмар Барриос
ФК Зенит
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