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30 марта, 21:03

Быстров — о результативной ошибке вратаря «Зенита»: «Может, у Адамова линза выпала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал грубую ошибку вратаря сине-бело-голубых Дениса Адамова в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

&laquo;Зенит&raquo; сыграл вничью с &laquo;Крыльями Советов&raquo; (1:1). «Зенит» — за интригу в РПЛ. «Крылья» остудили команду Семака

«Трудно объяснить его действия, потому что в центре поля были только игроки Самары. Странно. Может, все?таки у него одна линза выпала, если он носит линзы. Если бы хотел выбить мяч, сделал бы замах, а тут... Что он хотел сделать? Выбить щекой? Вратарский гол. Надо более концентрированным выходить на такие матчи. Видно было, что «Зенит» вышел поиграться. Футболисты «Зенита» играли спокойненько», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

Ранее Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что вратарская позиция «Зенита» вызывает вопросы.

В текущем сезоне РПЛ Адамов сыграл за «Зенит» 7 матчей, пропустил 4 гола и 3 встречи провел «на ноль».

Питерский клуб набрал 41 очко и лидирует в турнирной таблице РПЛ. 7 апреля «Зенит» примет «Балтику» в 23-м туре чемпионата России.

Владимир Быстров
Денис Адамов
РПЛ
ФК Зенит
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