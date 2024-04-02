«Промес был знаковой фигурой «Спартака», но не настолько, чтобы не забивать в трех матчах!» Интервью Романцева

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России традиционно отвечает на вопросы читателей «СЭ».

— Да уж, этот март навсегда останется в памяти тех, кто живет по законам миролюбия и уважения друг к другу, — тяжело вздохнув, начал Олег Романцев. — Но эта страшная история потери стольких невинных людей показала, что в самые трудные минуты никто не дрогнул, не думал только о себе, а старался помочь ближнему. Значит, нас не сломать! Светлая память ушедшим...

А затем, помянув погибших в страшном теракте, погрустив и помолчав, мы перешли к вопросам читателей «СЭ», которые вернули нас в футбольные события.

Не увидел игровых перемен в «Краснодаре» после возвращения Мусаева

Роман Забродин: — Олег Иванович, насколько вас удивила потеря очков «Зенитом» в Самаре, а также поражение «Динамо», которое оказалось в числе претендентов на чемпионство?

— То, что «Зенит» увез из Самары только ничью, означает только одно: на большее чемпион не наиграл. Ведь он и по составу, и по классу сильнее. Все остальное — лирика. И в таких матчах, когда тебе в спину дышат конкуренты, без стопроцентной собранности и предельной самоотдачи своего не добиться. А у «Крыльев» все это нашлось, за что их наверняка благодарили не только болельщики, но еще и не ожидавший такого подарка «Краснодар».

Что касается разгрома «Динамо», то готов повторить слова Карпина, заявившего, что такого счета он не ожидал. Предвижу, что кто-то найдет оправдание такому провалу в давлении, которое навалилось на команду после включения в золотую гонку. Ведь победа над «Ростовом» могла вывести ее в лидеры. Но именно в таких ситуациях и проверяется, насколько ты готов забраться на вершину.

Личка сказал, что в подготовке к матчу не принимали участие 11 сборников, присоединившихся в последний момент. Это вполне могло сыграть свою роль. Дальние перелеты, смена часовых поясов — все это бесследно не проходит. «Динамо» пропустило тяжелый удар. Но сильную команду такие моменты только закаляют, а слабая может и дальше посыпаться. Вот следующий матч РПЛ со «Спартаком» и станет ответом на вопрос: в каком статусе клуб пойдет дальше?

Центральная игра тура в Черкизове не обманула: борьба все 98 минут, уйма голевых моментов, неясная развязка до финального свистка. Резали глаз только грязноватая игра, имитация травм и частые апелляции к Безбородову. Первый гол — несчастный случай с Сулеймановым. Надеюсь, что в команде парня поддержат и успокоят. Что касается мяча Глушенкова, то он стал логичным завершением матча. На мой взгляд, ничья полностью отражает соотношению сил соперников.

Игровых перемен в «Краснодаре» после возвращения Мусаева я не увидел. Команда еще действует по старым лекалам. По-иному и быть не может, перестройка — вопрос не одного дня. Потому 1:1 в гостях с новым тренером — не худший вариант для краснодарцев.

Соответствует ли команда золотым амбициям? Ответ на этот вопрос даст домашний матч с «Зенитом».

Денис Айрамов: — Увольнение Ивича из «Краснодара» — неожиданность для вас?

— Когда убирают тренера из команды, которая завершает первую часть сезона на первом месте, то для любого нормального человека это — шок. Но в современных реалиях, когда судьба тренера зависит не от результата его работы, а от решения хозяина клуба, остается только развести руками: кто платит, тот и заказывает музыку. А какой она окажется для «Краснодара» и его болельщиков, покажет финиш. Прогремят победные фанфары — значит, расставание было оправданным, а если что-то из траурного репертуара — то это повод для грустных воспоминаний со вздохами.

Я с большим уважением отношусь к Сергею Николаевичу Галицкому, с нуля создавшему профессиональный клуб, красавец-стадион и академию. Это человек, для которого футбол — часть жизни. Но я не знаю, что происходит внутри клуба и самой команды, как складывались там отношения между его хозяином и Ивичем, на каких условиях заключался контракт. А без этого невозможно делать какие-то выводы. Могу лишь сказать, что даже два поражения подряд — не повод для столь поспешного решения. Но если вернувшийся в команду Мурад Мусаев приведет ее к золоту, то без сожаления принесу извинения за озвученные мной сомнения.

Владимир Ивич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Армен Ганиев: — История с увольнением Ивича — подтверждение, что в нашем футболе наступило время, когда судьба тренера зависит не от результатов его работы, а от прихоти владельца? Например, Игорь Корнеев назвал это решение самым странным и глупым в сезоне.

— Игорь, которого знаю еще по «Красной Пресне», как и каждый человек, имеет право на свое мнение. И заслужил он его в футболе не только как игрок, но еще и как аналитик, чьи комментарии интересно читать и слушать. По поводу причин увольнения Ивича я уже говорил — так решил владелец. Я тоже, как и большинство, этому удивился. Возможно, повлиял и тот факт, что Галицкий — сторонник зрелищного и атакующего футбол. А Ивич — тренер-прагматик, для которого главное — результат. Игра его «Краснодара» была построена на строжайшей дисциплине, исключающей любую импровизацию, предельной осторожности в обороне, а также максимальном использовании ошибок соперника. Вряд ли это нравилось президенту клуба. И пока тактика второго номера давала результат, она еще им воспринималась. Но срывы в Химках и Ростове стали сигналом к завершению эксперимента и возвращению сговорчивого Мусаева.

Клуб шел к тому, чтобы бросить вызов «Зениту». У него хорошо подобранный состав с игроками сборных и лидерами в каждой линии. Сафонов, Черников, Волков, Алонсо, Тормена, Сперцян, Кривцов, Кордоба — с такой компанией грех не рискнуть побороться за титул. Что у Ивича до определенного момента неплохо получалось. Но давайте потерпим до финиша, чтобы получить ответ на вопрос: насколько был прав Корнеев, назвав расставание с сербским тренером странным и глупым.

На мой взгляд, «Краснодар» просто пару раз споткнулся, что могло стать следствием чрезмерных нагрузок в межсезонье. Да еще и фортуна отвернулась. А без нее в золотой гонке не обойтись. К тому же еще и нервишки у игроков стали пошаливать, что аукнулось удалениями. Хотя минимальное отставание от лидера — не повод для паники. И вряд ли бы она вспыхнула, будь у «Краснодара» опыт борьбы за чемпионство. Но, как бы там ни было, большое спасибо Галицкому с его «Краснодаром», да и упрямцу Ивичу, за то, что, создав конкуренцию с «Зенитом», они подогрели чемпионскую интригу. Это по-мужски!

Егор Строев: — После рестарта РПЛ «Спартак» не забил ни одного гола — связана ли эта серия с отсутствием Квинси Промеса?

— Безусловно, Квинси был знаковой фигурой атаки нашей команды. Но не настолько, чтобы его отсутствием объяснять серию из трех матчей без голов. Понятно, что огорчить «Зенит» на его поле — дело непростое. Но уж «Факелу» дома можно и нужно забивать! Да и оборона «Урала» не из самых крепких в чемпионате.

Это при том, что мы располагаем совсем неплохим нападением. Соболев, Бонгонда, Игнатьев, Угальде — форварды острые, заряженные на ворота, с голевым чутьем. Значит, дело здесь в чем-то другом. Скорее всего, в недостаточной поддержке атаки остальными линиями.

Помню, как в мои тренерские времена наша атака держалась на плечах полузащиты. И зачастую, имея впереди лишь одного нападающего — Радченко, Юрана, Ширко или Робсона, — мы рвали соперников на части! Причем немало забитых мячей было на счету наших полузащитников — Цымбаларя, Титова, Тихонова, Баранова, Булатова. А как рвались вперед из обороны Онопко с Никифоровым! Так что атака — дело общее.

Не собираюсь никому давать советы — каждый видит игру по-своему. А потому хочется надеяться, что голевой голод сменится очередями забитых мячей. Чего искренне и желаю нашим ребятам.

Алексей Миранчук забивает «Наполи». Фото Reuters

Согласен с Карпиным: в игре Головина, Захаряна и Миранчука появились черты европейского стиля

Никита Туров: — Ожидали ли, что России удастся разгромить крепкую Сербию, показав игру, которая так радовала наших болельщиков на ЧМ-2018?

— Признаюсь, разгрома не ожидал. А вот в то, что встречу с таким серьезным соперником наши ребята проведут с предельным настроем и желанием победить, верил. И не ошибся, чему рад даже больше, чем итоговому счету. Чувствовалось, что им хотелось проверить себя против игроков «Милана», «Фулхэма», «Ювентуса»... Хотя и у нас были свои «европейцы»: Головин, Захарян, Алексей Миранчук, которые отведенное им игровое время отработали на совесть. Это звено уже сейчас можно считать мотором команды, определяющим ее лицо.

В сравнении с разгромом в Белграде (0:5) в 2020-м на этот раз у нас все получалось: работали фланги, остро подключались защитники, терзал оборону колючий Тюкавин. Что касается сербов, то ожидаемой мощи они не показали. Возможно, сказалось удаление Гайича. Хотя это не повод для громкого заявления Драгана Стойковича, посчитавшего, что именно красная карточка защитнику убила игру.

А мы в тот вечер увидели свою команду организованной, собранной и полной желания победить, что и впрямь напомнило ее образца 2018-го... Значит, несмотря на все запреты, у сборной и ее тренера есть будущее. Для нас, болельщиков, это самое главное.

Егор Зубов: — После матча с Сербией Карпин отметил, что Захарян стал быстрее принимать решения на поле. То же относится и к Головину с Алексеем Миранчуком. Говорит ли это о том, что быстрота игрового мышления — одно из главных требований европейского футбола, чего нам зачастую не хватает?

— Согласен с Валерием: в действиях каждого из этой троицы появились черты европейского стиля. Они стали качественнее работать с мячом, стараются поскорее расстаться с ним, добавляя скорости атаке и не позволяя сопернику перестроиться в обороне.

При характерной для Европы жесткой опеке по всему полю это важное качество. Промедлишь — можешь потерять мяч и пропустить ответный ход соперника. Таковы требования. И чем быстрее их усваиваешь, тем больше шансов заиграть в основном составе. Кому-то это удается сразу, а кому-то нужно время, которого у легионера в обрез — на тебя затрачены деньги, поэтому давай их отрабатывай! Тот же Головин не сразу вышел на лидерские позиции в «Монако». Но все-таки доказал, что в нем не ошиблись. Не очень гладко начинал в «Аталанте» Миранчук, имя которого сейчас все громче звучит в серии А. Теперь вот набирает в «Сосьедаде» Захарян, который тяжело встраивался в новую команду. И наверняка это радует Карпина, который и сам поиграл в этом клубе.

Помню, когда уезжал в Италию Аленичев, я не сомневался, что с его быстротой мышления и умением чувствовать партнеров у Димки все получится. И не ошибся. Как не ошибся и в зарубежной карьере Мостового с Карпиным. Уверен, что окажись в свое время в «Баварии» Титов, то и он бы в бундеслиге не затерялся. Потому что знал: Егор — мужик с настоящим характером, без которого большим игроком не становятся. И это особенно важно, поскольку тонкостям европейского футбола не учат. Клуб тебя купил, а дальше смотри, осваивайся, учись. Сумеешь проявить волю, перетерпеть трудности — выживешь! Других вариантов нет. И контракт легионера — это не только переход на европейские игровые рельсы, но еще и проверка себя на прочность. Похоже, Головин, Миранчук и Захарян это поняли.

Успехов вам, друзья, и таких же ярких побед, как эта мартовская, над Сербией!

Семен Трушин: — Не считаете ли, что в товарищеских матчах арбитрам не стоит прибегать к настолько радикальным наказаниям, как удаление Гайича в самом начале? Стойкович уверял, что в том эпизоде можно было обойтись предупреждением, а Карпин добавил: из-за игры в большинстве он не получил полной информации о возможностях своей команды.

— Возможно, для вас, уважаемый Семен, этот матч и воспринимался как товарищеский. А вот для тренеров, которые хотели максимально проверить состояние своих команд, он был контрольным. Сербы проводили важную репетицию перед Евро, что подтвердила горячая реакция Стойковича на удаление Гаийча и поражение. Выяснилось, что, оставшись в меньшинстве, его подопечные не сумели перестроиться и оказались не готовыми к такому повороту событий. А это тревожный звонок! Ведь нет гарантии, что в такую же ситуацию сербы не попадут и на чемпионате Европы. Так что это повод для размышлений.

Что касается предложения отказаться в таких встречах от красных карточек, то это уже будет футбол без правил. Удаляя Гайича, арбитр прежде всего думал о своей профессиональной репутации, не позволявшей принимать иное решение. Так что товарищеским этот матч можно считать только исходя из братских отношений между нашими странами. Что ни в коей мере не дает оснований вступать в противоречие с правилами игры.

Даниил Хлусевич и Милан Гайич в матче сборных России и Сербии. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отдал предпочтение комфорту, «Спартак» потерял в связи с его историей и традициями

Борис Дремов: — РФС собирается ввести налог на легионеров: клубы будут платить по 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведенную на поле иностранцем старше 25 лет, и по 5 тысяч за тех, кто моложе. А полученные деньги будут распределяться среди клубов, где выступают молодые россияне. Как вы относитесь к подобному нововведению, которое нигде в мире не применялось?

— Если это произойдет, то не удивлюсь: использовали же у нас в работе с судьями детектор лжи — так почему бы еще раз мир не удивить? Хотя на первый взгляд вроде бы благое дело затевается — помогать клубам, вынужденным подтягивать молодежь, поскольку у них не много денег на иностранцев. То есть забираем у богатых, а раздаем бедным. Но насколько это законно? Да, у одних клубов есть возможность приобретать легионеров, а другим это не по силам. Хотя они играют практически во всех командах. Но надо учитывать, что стоимость иностранцев зависит от их игрового класса. И далеко не все они приобретаются по цене Малкома. Значит, этот налог прежде всего ударит по карману тех, кто находится за пределами первых пяти-шести команд. Кроме того, интересно, по какому критерию будут определять те клубы, которым необходима дотация для выращивания молодежи? А на что она пойдет — на прибавку им жалованья или появление в их рационе черной икры? Словом, сплошной туман. Вот почему этот благой порыв больше воспринимается мной как способ отпугнуть клубы от покупок очередных легионеров. А теперь представьте, что нечто подобное решили бы сделать в Англии. Там бы просто за голову схватились!

Усман Галиев: — Российским арбитрам в очередной раз собираются повысить гонорары. Не находите ли это странным? Обычно оклад увеличивают тем, кто отлично справляется со своей работой, чего не скажешь о наших судьях.

— Ох, Усман, не люблю я считать деньги в чужих карманах. Но в данном случае подобным вещам удивляетесь не вы один. Поощрения обычно заслуживают те, к кому нет претензий. И вопрос ваш следовало бы задать человеку, обладающему правом принятия подобных решений. Думаю, что он в курсе дел нашего судейского корпуса, который в очередной раз возглавил специалист из-за рубежа. Может, это его идея, с помощью которой ему удастся решить проблемы по улучшению качества судейства. Хотя и не припомню, когда бы появление на этом посту иностранца приносило ожидаемый эффект и оправдывало затраты на его содержание. А когда сейчас звучат разговоры об обслуживании матчей нашего чемпионата арбитрами из Саудовской Аравии, то невольно начинаешь думать: неужели мы так обеднели на судей? И не лучше ли средства, которые пойдут на приглашение азиатских спасителей со свистками, направить на подготовку отечественных рефери?

Как-то в Лужниках я случайно встретился с арбитрами моего футбольного поколения, которые собрались там побегать с мячом. Разговорились, вспомнили старое. На прощание сказал им: «Я вот на вас, помнится, наезжал. А вы, оказывается, делали свое дело лучше нынешних судей». А они в ответ смеются: «Ну, спасибо за то, что вы наконец-то в этом признались, Олег Иванович».

Говорят, что деньги в футбол не играют. Думаю, что в судейском деле они тоже не все решают. Это я о тех деньгах, которые платят законным путем.

Олег Дронов: — Олег Иванович, давно собирался спросить, а как вы восприняли то, что с приходом иностранных тренеров «Спартак» перестал готовиться на базе в Тарасовке, с которой исторически связаны вся судьба и традиции клуба?

— Врать не буду — болезненно! Ведь Тарасовка стала моим первым домом в «Спартаке». Да и не для меня одного. И сейчас, когда иногда доводится там бывать, столько всего вспоминается... Но время бежит и диктует свои условия: тысячи машин, забитые пробками дороги — все это дополнительное предматчевое напряжение. Был же случай, когда из-за всего этого «Спартаку» во главе с Владимиром Федотовым пришлось добираться на игру Лиги чемпионов на метро. Может, тогда впервые и подумалось о необходимости перемен.

А ведь сохранилась кинохроника, рассказывающая, как во времена Нетто, Симоняна, Татушина и других спартаковских звезд советских времен команда из Тарасовки отправлялась на очередной матч в четвертом вагоне электрички. На Ярославском вокзале ее встречал автобус, который и доставлял в Лужники. И ничего, выходили на поле бодрыми, веселыми — и побеждали. Помню, был даже случай, когда сборная под руководством Бескова готовилась в Тарасовке к очередной товарищеской встрече. Не помню деталей, но в день игры нам вдруг неожиданно дали команду немедленно грузиться в автобус и мчаться в Лужники, сообщив, что в Москве по каким-то причинам перекрыто движение. И в сопровождении двух полковников ГАИ, по окружной дороге мы на всех порах понеслись на стадион! Водитель наш — Коля Дорошин, светлая ему память — гнал как мог, следуя указаниям сидевших впереди Бескова и Льва Ивановича Яшина. А поскольку времени было в обрез, то форму пришлось надевать прямо в автобусе, откуда и выбежали на поле разминаться. Уже после матча, который мы выиграли, кто-то из ребят в шутку предложил Бескову так же добираться на следующую игру. А на поле выходить только из автобуса. Мол, хорошая это примета...

Тренировочная база «Спартака» в Тарасовке. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Шутки шутками, но мне кажется, отдав предпочтение комфорту, мы потеряли в том, что всегда было особенно ценным для «Спартака», — в связи с его историей и традициями. А ведь Тарасовка — их основа. С нее «Спартак» и начинался.

Георгий Тонеев: — Олег Иванович, согласны ли с тезисом, что если чемпионом России станет команда, составленная из преимущественно южноамериканцев, как «Зенит», то это негативно повлияет на имидж и репутацию лиги?

— А при чем здесь репутация лиги, если клуб в честной борьбе завоевал звание чемпиона? И какая разница, с кем он этого добился? Скорее всего, мнимая забота об имидже РПЛ — просто неуклюжая попытка обвинить лигу в недостатке у наших клубов интересных доморощенных игроков. Мол, куда же вы смотрите, господа футбольные начальники? Но при чем здесь премьер-лига, которая занимается только организацией и проведением чемпионата?

Тема качественной работы с молодежью уже давно перешла в категорию вечных. И лимиты на легионеров с прочими ограничениями — не те рычаги, которые помогут что-то изменить. Как тут не вспомнить мудрого Николая Петровича Старостина, который время от времени говорил: «Ты знаешь, Олег, что самым счастливым человеком я стану в тот день, когда «Спартак» победит в чемпионате, имея в составе только своих воспитанников». И при этом мечтательно улыбался...

P. S. Еще одной печальной страницей марта стал для меня уход из жизни огромной души человека — Александра Анатольевича Ширвиндта. Нас свел футбол, с которым этот замечательный актер и режиссер делил любовь к своей профессии с любовью и преданностью родному «Торпедо».

Ну а сам футбол потерял яркого журналиста и комментатора Василия Уткина. Светлая им память. Вот таким трагичным вышел первый месяц долгожданной весны...

Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вы хотели услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!