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Судейство

Сегодня, 14:25

Фамейе выбыл на месяц, Гоцук должен пропустить столько же. Как КДК накажет капитана «Пари НН»?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Джоэл Фамейею.
Фото ФК «Балтика»
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Форвард «Балтики» Джоэл Фамейе получил травму в матче 22-го тура чемпионата России с «Пари НН» и надолго выбыл из строя. Как сообщил Telegram-канал калининградского клуба, «по итогам медицинского обследования... диагностировано повреждение структур коленного сустава. Ожидается, что нападающий пропустит около четырех недель».

Примерно в течение такого же периода не будет выходить на поле в играх РПЛ капитан нижегородцев Кирилл Гоцук, который нанес травму Фамейе и получил за серьезное нарушение правил красную карточку.

Момент фола Кирилла Гоцука на&nbsp;Джоэле Фамейе. Судья не увидел, что Гоцук «сломал» Фамейе. Как накажут капитана «Пари НН»?

В статье 94 дисциплинарного регламента РФС говорится следующее:

«...2. Серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т.е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т.ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока, наказывается дисквалификацией виновного игрока до 3 матчей.

...4. Если нарушение, указанное в части 2 и в части 3 настоящей статьи, повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на 3 или 4 матча.

Примечание: если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможности принимать участие в тренировках и (или) матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему серьезное нарушение правил игры, применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на 2 или 3 матча либо вместо первоначальной дисквалификации может быть применена дисквалификация на срок до 2 месяцев».

То есть Гоцуку грозит многоматчевая дисквалификация.

Джоэль Фамейе
Кирилл Гоцук
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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