Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

2 апреля, 21:25

Деменко: «Ошибка Адамова? Думаю, Семак обязательно выскажется об этом»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением по поводу ошибки голкипера «Зенита» Дениса Адамова в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

В начале встречи 26-летний россиянин неудачно вынес мяч от ворот, отдав передачу сопернику, после чего самарцы открыли счет.

«Естественно будут какие-то наказания, общение будет, разговор по поводу этой ошибки. В футболе все происходит в какие-то моменты. Может, Сергей Богданович, наоборот, заставляет футболистов разыгрывать мяч. И в какой-то степени мы увидели момент неудачный. Мы видели, произошел вынос мяча, произошла ошибка. Думаю, тренер обязательно выскажется об этом. Посмотрим, кто будет играть в следующем матче. Тут тяжело сказать, все от тренера зависит», — цитирует Деменко «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне Адамов провел 10 матчей во всех турнирах, пропустил 6 голов и 4 раза отыграл на ноль.

Источник: «Спорт День за Днем»
Денис Адамов
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Обсудить
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Щербаченко: «По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом»
Романцев — о «Краснодаре»: «Не увидел игровых перемен после возвращения Мусаева»
«Промес был знаковой фигурой «Спартака», но не настолько, чтобы не забивать в трех матчах!» Интервью Романцева
«Краснодар» уходит от игры Ивича. Как Мусаев возвращает романтический футбол
Силкин назвал причины поражения «Динамо» в матче с «Ростовом»
Фамейе пропустит около 4 недель из-за травмы коленного сустава
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллин: «Близок тот час, когда «Локомотив» будет играть без Дзюбы»

Песьяков заявил, что не считает себя лучшим голкипером РПЛ по игре ногами