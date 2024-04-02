Деменко: «Ошибка Адамова? Думаю, Семак обязательно выскажется об этом»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением по поводу ошибки голкипера «Зенита» Дениса Адамова в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

В начале встречи 26-летний россиянин неудачно вынес мяч от ворот, отдав передачу сопернику, после чего самарцы открыли счет.

«Естественно будут какие-то наказания, общение будет, разговор по поводу этой ошибки. В футболе все происходит в какие-то моменты. Может, Сергей Богданович, наоборот, заставляет футболистов разыгрывать мяч. И в какой-то степени мы увидели момент неудачный. Мы видели, произошел вынос мяча, произошла ошибка. Думаю, тренер обязательно выскажется об этом. Посмотрим, кто будет играть в следующем матче. Тут тяжело сказать, все от тренера зависит», — цитирует Деменко «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне Адамов провел 10 матчей во всех турнирах, пропустил 6 голов и 4 раза отыграл на ноль.