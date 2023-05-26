Быстров: «Верю, что в «Краснодаре» будет 5-6 воспитанников, которые будут приносить результат»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты «Краснодара» в этом сезоне.

— «Краснодар» — это команда, где есть великолепная академия и самый лучший стадион. Видел все своими глазами и могу трезво все оценивать.

— У «Краснодара» лучшая академия, но при этом с «Ростовом» вышло 7 легионеров в старте.

— Для того чтобы выходили свои воспитанники, нужно их не отпускать. Это тяжелый труд, нужно много времени тратить на воспитанника. У нас не любят ждать, не надеяться на своих. Мы любим брать пять качественных легионеров и забыть обо всем. Верю, что в «Краснодаре» будет пять-шесть воспитанников, которые будут приносить результат. Даже сейчас они играют, но в будущем из них должен состоять костяк клуба, — сказал Быстров «СЭ».

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков за 28 туров.