Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:00

Федотов — о будущем футбола в России: «Европа — приоритет, для меня это очевидно»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову высказался о будущем футбола в России.

«Везде нужен скрупулезный анализ. Каждый вопрос специфичен, мы многое не знаем. Люди, которые руководят нашим футболом намного ближе к тем кругам, которые могут дать более конкретные объяснения по срокам. То, что Европа — приоритет, для меня это очевидно. Мы должны всеми правдами и неправдами остаться, хотя есть и другое мнение. Контрольные матчи для сборной сложно находить. Находим — получается неинтересно, мотивация может быть не та, не знаю. Здесь общественное мнение всех тренеров, руководителей по переходу весна-осень, опять же анализ. Нужны правильные шаги», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
«Возможно, сыграем с Китаем в следующем году». Дюков — о соперниках сборной России, судействе и Тедеско
Габулов считает, что наш футбол ждет деградация в случае длительного отсутствия официальных международных матчей
Зобнин — о переходе российского футбола в Азию: «Это шаг назад. Думаю, что в Европе было бы лучше»
Газизов поделился мыслями по поводу возможного перехода российского футбола в Азию
Чернышов: «Если будет гарантия участия сборной России в отборе на ближайший ЧМ, то надо решаться на переход в Азию»
Дмитрий Тарасов: «Поддерживаю переход в Азию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов — о развитии игроков ЦСКА: «Хотелось бы оценивать прогресс всей команды»

Терюшков: «Ждал смены тренера «Химок» с ноября прошлого года. Клуб затянул с этим решением»