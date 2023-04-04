Федотов — о будущем футбола в России: «Европа — приоритет, для меня это очевидно»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову высказался о будущем футбола в России.

«Везде нужен скрупулезный анализ. Каждый вопрос специфичен, мы многое не знаем. Люди, которые руководят нашим футболом намного ближе к тем кругам, которые могут дать более конкретные объяснения по срокам. То, что Европа — приоритет, для меня это очевидно. Мы должны всеми правдами и неправдами остаться, хотя есть и другое мнение. Контрольные матчи для сборной сложно находить. Находим — получается неинтересно, мотивация может быть не та, не знаю. Здесь общественное мнение всех тренеров, руководителей по переходу весна-осень, опять же анализ. Нужны правильные шаги», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА