Владимир Гранат считает, что «Зенит» победит «Ростов» в ближайшем матче

Бывший защитник «Ростова» Владимир Гранат прокомментировал шансы команды на победу в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Матч пройдет в Санкт-Петербурге, поэтому победит «Зенит». В предыдущем матче петербуржцы проиграли «Спартаку», а с конкурентами команда Семака становится совсем другой.

— Что «Ростов» может противопоставить «Зениту»?

— Только свой футбол, плюс Карпин может разобрать соперника и указать на его слабые и сильные стороны.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится сегодня, 2 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 мск.