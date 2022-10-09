Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:31

Владимир Кузьмичев назвал возможные причины увольнения Цорна и Циннбауэра из «Локомотива»

Виктория Кравченко

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал увольнение Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

«Причины увольнения на поверхности, они изо дня в день были одни и те же. Наверное, Цорн со своей командой неплохо заработали. Сейчас он поедет в свою страну и будет ждать нового приглашения.

Позовут ли еще раз в РПЛ? Я был искренне уверен после его «фееричной» работы в «Спартаке», что его никуда больше не позовут. Но мои прогнозы оказались ошибочными. Поэтому не удивлюсь, если руководитель вроде Александра Плутника позовет его снова», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichev-ob-uvolnenii-tsorna-i-tsinnbauera-reshenie-polovinchatoe-1380655/
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Томас Цорн
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жеребьевка Евро-2024: Италия опять встретится с Англией. Почему не сыграет Россия
Поляки устроили гонения на «российский вид спорта». На Европейских играх не будет художественной гимнастики
СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Торпедо» — «Нижний Новгород»: прямая трансляция матча чемпионата России

Терюшков сообщил выходе из наблюдательного совета «Химок»