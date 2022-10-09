Владимир Кузьмичев назвал возможные причины увольнения Цорна и Циннбауэра из «Локомотива»

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал увольнение Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

«Причины увольнения на поверхности, они изо дня в день были одни и те же. Наверное, Цорн со своей командой неплохо заработали. Сейчас он поедет в свою страну и будет ждать нового приглашения.

Позовут ли еще раз в РПЛ? Я был искренне уверен после его «фееричной» работы в «Спартаке», что его никуда больше не позовут. Но мои прогнозы оказались ошибочными. Поэтому не удивлюсь, если руководитель вроде Александра Плутника позовет его снова», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.