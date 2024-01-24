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Сегодня, 14:37

Кузьмичев — о возможном новичке «Спартака»: «Угальде заслуживает внимания»

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Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался о потенциальном новичке красно-белых форварде «Твенте» Манфреде Угальде.

«Скорее всего, «Спартак» хочет быть вариативным в атаке. Красно-белым нужен не только большой нападающий. Угальде заслуживает внимания, это точно», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» может приобрести Угальде у «Твенте» за 14 миллионов евро. 21-летний костариканец в нынешнем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Владимир Кузьмичев
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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