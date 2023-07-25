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Пономарев: «Малком решил в «Аль-Хиляле» заработать деньги на всю оставшуюся жизнь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на решение «Зенита» продать нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

«Конечно, уход Малкома — это плюс для остальных российских команд. Еще бы, такого игрока потерять. Я даже не знаю, на что они сейчас рассчитывают. Возможно, руководство «Зенита» решило заработать на его продаже. Но они потеряют больше, чем эти 60 миллионов евро. «Газпром» и так богат, они могут купить любого футболиста. Для них 60 миллионов — это гроши. Я не понимаю такую кадровую политику. Но, возможно, Малком сам захотел уйти и заработать огромные деньги. Да, там ему будут платить дикую зарплату. Таким образом он решил заработать на всю оставшуюся жизнь. Это его решение. Все-таки, мне кажется, что это не решение клуба, а его», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Источник: Betonmobile
Владимир Пономарев (СССР)
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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