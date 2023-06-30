Владимир Пономарев: «Чалову лучше остаться в ЦСКА и взять пример с Акинфеева»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, стоит ли форварду Федору Чалову уезжать в европейский клуб.

«Чалову лучше всего остаться в ЦСКА. Надо брать пример с Акинфеева, который никуда не дергался и никуда не хотел. Игорь — хороший пример для молодых футболистов. Зачем Чалову рваться куда-то? Он не такого уровня футболист, чтобы играть в Европе. Федор может себя проявить только в ЦСКА. Посмотрим, как он сыграет в следующем сезоне. У Чалова не такие уж серьезные данные, чтобы играть в хороших командах Европы», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к Чалову со стороны «Галатасарая» и «Марселя».

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.