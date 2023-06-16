Владимир Пономарев: «Не думаю, что у «Оренбурга» будут проблемы с Ярошиком»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном назначении экс-игрока армейцев Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга».

«Не думаю, что для «Оренбурга» это большой риск. Ярошик — очень умный футболист, который склонен к новым знаниям. Я общался с ним, он приятный парень. У него жена русская, и ему легко дается русский язык. Не думаю, что у «Оренбурга» будут проблемы с Ярошиком. Нужно доверять молодым специалистам! Ярошик играл в РПЛ, он молод, и почему бы ему не доверить такой пост? Я не вижу ничего плохого в этом и желаю удачи Иржи, если это назначение случится», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Ранее Ярошик подтвердил, что может сменить Марцела Личку на посту главного тренера «Оренбурга».