Радимов: «Ни у кого из претендентов на золото РПЛ нет чемпионской игры»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о том, кто из тройки лидеров показывает чемпионскую игру.

«Смешной вопрос. Особенно в контексте того, что сейчас вытворяют все лидеры. Наиболее приближенная игра сейчас у «Ахмата», который крушит всех подряд. (Смеется.) А если серьезно — никто из претендентов чемпионскую игру не показывает. И такого никогда не было, по-моему», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 27 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 51 очко. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).